Otizmli bireyler, seslerini dünyaya artık her zamankinden daha fazla duyurabiliyor

Apple, 2 Nisan’da Dünya Otizm Farkındalık Günü ile başlayan Otizm Farkındalık Ayı‘nda otizmli bireylerin eşsiz tecrübelerinin topluma kattığı değerleri kutluyor. Apple Store’da yer alan çeşitli uygulamalarla otizmli bireylerin öğrenmelerine, oyun oynamalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı oluyor.

2010 yılında iPad’in piyasaya sunulmasının ardından günümüze kadar ilerleyen süreçte pek çok ebeveyn, çocuk, yetişkin ve terapistten iPad’lerin otizmli bireyler için etkileyici bir iletişim aracı olduğuna yönelik geri dönüşler alan Apple, bu alandaki uygulama yelpazesini Apple Watch uygulamalarıyla da geliştirmeye devam ediyor. Bu aydan itibaren Apple, iPad’e yönelik iki yeni Okul Gezisi oturumunu dünya genelinde sunmaya başlayacak: Skoog ile Öykü Zamanı ve Skoog ile Müzik Coşkusu. Skoog, müzikal ve sosyal etkileşimlerle eğlenceli ve ilham verici bir özellik kazandıran erişilebilir, dokunsal bir küp olarak tanımlanıyor. Skoog’un nasıl kullanıldığını anlatan videoya haberin sonundan ulaşabilirsiniz. Okul Gezisi oturumlarında öğretmenler ve öğrenciler engelleri olan çocukları da kapsayan yaratıcı, iş birliğine dayalı ve unutulmaz bir öğrenme deneyimine katılacak. Ebeveynler, öğretmenler veya daha fazlasını öğrenmek isteyen kullanıcılar Apple Store’lardan Skoog Okul Gezisi talebinde bulunabilir. Başvuru ve Okul Gezisi programları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

App Store’daki güncellenmiş Otizm Farkındalığı koleksiyonuna ulaşmak içinse buraya tıklamanız yeterli. Teşhis uygulamalarından Proloquo2Go gibi iletişim uygulamalarına, Autism Core Skills, Dinle Anla gibi sosyal beceri uygulamalarından çocukların keyifle oynayabileceği oyun, müzik ve eğitici uygulamalara kadar geniş bir liste sunan App Store’da pek çok uygulama kullanıcılar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Nisan ayı boyunca çeşitli uygulamalarda indirimlerin de yer alacağını belirtelim.

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