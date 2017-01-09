Otomobil tarihinde bir dönem resmen kapanıyor: “Köpekbalığına” elveda vakti

Mitsubishi, tarihinin belki de en önemli ve markasıyla özdeşleşmiş modeli Lancer’ın üretimine son vereceğini açıkladı.



Otomobil üreticileri, her geçen gün pazar payını artıran crossover segmentine ciddi yatırımlar yapıyor. Tüketicilerin gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte diğer segmentlerde talep önemli ölçüde düşüyor. Nisan ayında patlak veren tüketim skandalının ardından ciddi bir değer ve marka kaybı yaşayan Mitsubishi de bu bağlamda rotasını tamamen crossover ligine çevirmiş durumda.

Skandalın ardından ciddi bir planlama dönemine giren Mitsubishi bu bağlamda 1973 yılından bu yana kendisiyle özdeşleşmiş efsanesinden vazgeçmeye hazırlanıyor. Düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Mitsubishi Kuzey Amerika Başkanı Don Swearinge ilk ağızdan iddiaları doğruladı. Geçtiğimiz süreçte EVO ailesini de Final Edition adıyla son jenerasyon olarak sunulacağının sinyallerini veren marka için Lancer, artık rafa kaldırılmak üzere gün sayılan bir proje haline geldi. Mirage modellerinin sedan liginde sunulmaya devam edileceğini belirten Swearinge, “2017 model yılı Lancer tarihinin sonu olacak. Şirketimiz büyüyen crossover pazarında yeni ürünler ortaya koyabilmek için kaynak yaratmak durumunda ve bu bağlamda yeni bir Lancer modeli planımız dahilinde bulunmuyor.” diyerek bir efsanenin sonunu açıkladı.

Markaların küçülme politikaları anlaşılabilir, bu bağlamda bazı modellerden vazgeçilebilir lakin eğer bir model artık markanın kimliği haline gelmişse, bu değerin ne olursa olsun korunması gerektiği ve o model üzerine geliştirmeler yapılması belki de sadık ve hayran kitlesinin tekrar geri dönmesine yardımcı olabilirdi. Subaru Impreza ile birlikte otomobil tutkunlarına dönemin en keyifli rekabetini yaşatan ve son yıllarda Mitsubishi’nin geliştirme konusunda geri kaldığı gerçeğini de Lancer için kenara not etmemiz gerekiyor. Otomobil tutkunlarının özleyeceği bir model olacak olan Lancer için geçtiğimiz süreçte Nereden Nereye köşemizde yaptığımız tarihsel yolculuğa Nereden Nereye #4: Mitsubishi Lancer EVO bölümünden ulaşabilirsiniz.

Mitsubishi’nin Lancer üretimini sonlandırma kararı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?