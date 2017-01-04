Otonom acil frenleme yeteneğine kavuşan 2017 KIA Picanto’nun öne çıkan tüm özellikleri [Video]

Tasarımıyla sınıfında çok daha iddialı hale gelen Picanto, donanımsal olarak da güçlenen yapısıyla kullanıcıların ilgisini çekebilecek mi?



KIA’nın bir süredir gündemde olan ve tasarım hatlarıyla yeni bir karaktere büründürdüğü kompakt otomobili Picanto artık resmi olarak karşımızda. Cenevre Otomobil Fuarı 2017 kapsamında kullanıcılarla buluşacak olan 2017 Picanto, yeni tasarım dilinin yanı sıra daha geniş iç hacim, yeni motor seçeneği ve güncel güvenlik donanımlarıyla sınıfında eli bir hayli güçlenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte yeni Picanto’yu sınıfında iddialı bir model yapan özellikler.

Tasarım / Donanım

Yerini aldığı ikinci jenerasyona göre artık çok daha asi bir ruh ile karşımıza çıkan yeni Picanto’da, yeni Rio’da da kullanılan tasarım dilinin hakim olduğunu görüyoruz. Ön tarafında U formlu kalın LED ışıklandırmalar ve büyük far yapısı tamponla birlikte yeni Picanto’ya sportif havayı katan en önemli bileşenler arasında yer alıyor. Arka tarafta eski jenerasyonda da dikey şeklinde olan ışıklandırmaların tasarım hatları devam ederken bu kısımda yer alan yeniliklerin ön tarafa göre biraz minimalist kaldığını söyleyebiliriz. KIA, yeni Picanto’da kullanıcılara 14, 15 ve 16 inçlik jant seçeneklerini sunuyor.

Yeni Picanto’nun boyutlarına baktığımızda kullanıcıları memnun edecek değerlerle karşılaşıyoruz. Eski jenerasyona göre 15 mm artan aks mesafesiyle toplamda 2.400 milimetrelik değere erişen Picanto’da, 3.595 mm uzunluk (değişiklik yok), 1.595 genişlik (değişiklik yok) ve 1.485 mm yükseklik (5 mm daha fazla) değerleri bulunuyor. Artan aks mesafesiyle birlikte 2017 Picanto, 200 litrelik bagaj hacminde 55 litre artışla 255 litrelik bir kapasiteye sahip olarak karşımıza çıkıyor. Altyapısal olarak da yepyeni bir platform üzerine geliştirilen Picanto’nun şasi sağlamlığının yüzde 22 oranında artırıldığı belirtilirken rijitlik (burulma direnci) kısmında da geliştirmelerin yapıldığı ifade ediliyor.



KIA, 2017 Picanto’nun konsolunda ve güvenlik ekipmanlarında da gözle görülür bir yol kat etmiş. Rio’da yer verilen kokpit tasarımının izlerini gördüğümüz Picanto’da aracın yeni karakterine uygun sportif üç kollu bir direksiyon karşımıza çıkıyor. Apple CarPlay desteği sunan ve yazılımsal olarak daha gelişmiş multimedya ekrana konsolun dışında yer veren KIA, ekranın kullanım kolaylığı açısından çok daha avantajlı hale geldiğini ifade ediyor. Sürücüye yardımcı elektronik sistemlerle birlikte güvenlik elemanlarında da sınıfının gerekliliklerini karşılayan yeni Picanto’da 7 adet hava yastığı, araç stabilizasyon yönetimi, otonom yapıda acil durum freni ve çarpışma uyarı sistemi gibi güvenlik elemanları görev yapıyor.

Motor

KIA, yeni Picanto’da halihazırda sunulan modelde de yer alan 1.2 litrelik dört silindirli motorla birlikte 76 beygir güç ve 96 Nm tork değerine sahip 1.0 litrelik üç silindirli yeni üniteye yer veriyor. Dört ileri otomatik ve beş ileri manuel vites kombinasyonlarıyla bir araya getirilecek olan bu motorlardan 1.0 litrelik motorun ilk olarak sadece Kore’de satışa sunulacağı belirtilirken Avrupa pazarına sunulup sunulmayacağıysa henüz bilinmiyor.

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