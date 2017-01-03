Oyun bilgisayalarında rekabet kızışıyor; karşınızda Lenovo Legion [Video]

Dünyanın en çok satan dizüstü bilgisayar markası konumunda olan Lenovo, oyun bilgisayarları tarafında yeni bir yapılanmaya gidiyor. Lenovo Legion adıyla yeni bir marka yaratan teknoloji devi, iki ayrı iddialı modelini tanıttı.



Lenovo’nun oyuncularla iletişim kurarak ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiğini belirttiği Lenovo Legion Y720 ve Lenovo Legion Y520, gelişmiş özellikleriyle oyuncuların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. 7. nesil Intel Core i7’ye kadar konfigüre edilebilen bilgisayarlarda NVIDIA imzalı ekran kartları, 16 GB RAM ve Thunderbolt 3 girişine yer veriliyor.



Tanıtılan iki model arasındaki en yüksek donanımlı olan Lenovo Legion Y720’de 3840×2160 piksel çözünürlüğünde yansımayı önleyen IPS ekran bulunuyor. NVIDIA GTX 1060 ekran kartına sahip bilgisayarın ayrıca dünyadaki ilk Dolby Atmos ses teknolojisine sahip Windows’lu dizüstü bilgisayar olduğu ifade ediliyor. Arkadan aydınlatmalı RGB monitör sayesinde gece oyun oynamak da oldukça kolay hale geliyor.



Lenovo Legion Y520’de Dolby Audio Premium destekli 2x2W Harman Kardon hoparlöre yer veriliyor. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ekran kartının kullanıldığı bilgisayarda yine aydınlatmalı klavye bulunuyor. Her iki bilgisayar da Windows 10 Home işletim sistemi kullanılıyor. USB 3.0 ve USB-C girişlerinin yer aldığı bilgisayar Office ve bazı Lenovo uygulamaları yüklenmiş vaziyette kullanıcılarla buluşacak.

Lenovo Legion Y720 1.399 dolar fiyat etiketiyle nisan ayında satışa sunulacak. Lenovo Legion Y520 ise 899 dolara gelecek ay raflardaki yerini alacak.

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