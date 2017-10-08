Pacific Rim: Uprising ilk fragmanıyla karşımızda [Video]

2013 yılında vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Pacific Rim tam gaz devam ediyor. Pacific Rim Uprising isimli devam filminin ilk fragmanı New York Comic Con vesilesiyle gün yüzüne çıktı.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Pacific Rim ünlü yönetmen Guillermo del Toro sayesinde hayatımıza girdi. Kimilerince fazlasıyla eleştirilen bu yapım aksiyon dolu oluşuyla öne çıkmayı başardı. Bu hikaye vizyonda kaldığı süre boyunca 411 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edince devam filmi ihtimali gündeme geldi. Daha sonra bu ihtimal gerçeğe dönüştü. Fakat Guillermo del Toro yönetmen koltuğunu Steven S. DeKnight‘a devrediyordu.

Devam filminde pek çok yeni oyuncu izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Star Wars: The Force Awakens ile tanıdığımız John Boyega oluyor. Onun Jake Pentecost karakterine hayat verdiği söyleniyor. Elbette filmin kadrosundaki oyuncular Boyega ile sınırlı değil. Ona Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Jing Tian ve Levi Meaden gibi isimler eşlik ediyor.

Pacific Rim Uprising’in hikayesi on sene sonraya geçiş yapıyor. İnsanlar Jaegar programını dünyanın en gelişmiş savunma sistemi haline getiriyor. Kaiju tehlikesinin geri dönmesiyle birlikte Stacker Pentecost’un oğlu Jake Pentecost sahalara geri dönüyor. İnsanlığı kurtarmak için harekete geçiyor.

Eğer bir aksilik daha yaşanmazsa Pacific Rim Uprising, 23 Mart 2018‘de izleyici karşısına çıkacak. Filmden paylaşılan ilk fragmanı ise haberimizin girişinde bulabilirsiniz.