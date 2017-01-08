Panasonic, Lumix GH5’i gün yüzüne çıkarttı [Video]

Panasonic’in uzun zamandır beklenen Lumix GH5 fotoğraf makinesini CES 2017 kapsamında tanıttı.

Tıpkı selefi gibi Lumix GH5 de aynasız fotoğraf makinelerinin genelinden daha iri bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Panasonic’in merakla beklenen bu yeni modelinde 20,3 megapiksellik Live MOS sensör ve Venus Engine görüntü işlemcisi yer alıyor. Bu sayede 60 fps’de 4K video ve 6K fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor. Üstelik arka arkaya yapılan hızlı çekimlerde de kaliteden bir kayıp yaşamıyor. Cihaz, 12-60mm f2.4-4 lensle birlikte geliyor. İki SD kart girişi bulunan GH5 toz, su sıçramaları ve soğuğa karşı dayanıklı bir yapıya sahip.

Lumix GH5’in mart ya da nisan ayında 2 bin dolardan satışa sunulması bekleniyor. Panasonic’in bu yeni fotoğraf makinesine ait kareleri haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.

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