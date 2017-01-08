Panasonic’ten sesli komutla çalışan “yumurta” projektör

Yeni ürünlerin tanıtıldığı CES 2017 aynı zamanda markaların farklı tasarımlar konusunda kullanıcıların nabzını yoklamasına vesile oldu. Panasonic‘in şirin robot projektörü tam olarak bu kategoride yer alıyor.



Yumurta şeklindeki bu tekerlekli projektör son zamanların yükselen trendine ayak uyduruyor ve sesli komutlarla çalışıyor. Amazon Echo tarzı akıllı ev asistanlarına özenen sistem seçilen fotoğraf ve videoları istenen yüzeye yansıtıyor. Panasonic henüz isim vermediği bu konsept tasarımı ilk kez CES 2017‘de gün yüzüne çıkardı. Bu tavra bakılırsa firmanın amacı ürünü tanıtmak değil, kullanıcıların tepkisini ölçmek. Bu noktada tasarım beklenen talebi görürse üretime geçmek mümkün olacak gibi görünüyor.

Oldukça şirin görünen bu robot aynı zamanda çocuksu bir sese sahip. İnsansı hareketleri bu cihaza duygusal bir hava katmayı amaçlıyor. İstenen içerikleri “daha geniş bir ekranda” izlemeyi vadeden projektörün olası satış fiyatı da belli değil.