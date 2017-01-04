Parmak iziyle açılabilen akıllı asma kilit

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel güvenlik sistemleri de tarihe karışmaya başlıyor. Akıllı telefonlarla yönetilebilen ve biyometrik sensörlerle açılabilen kilitler hayatımıza girmeye başlamış durumda. BenjiLock isimli bu akıllı asma kilit de bu türdeki modern kilitlerin yeni bir örneği.



Asma kilitlerin geleneksel tasarımından kopmayan BenjiLock’un üzerinde anahtar girişinin yanı sıra bir de parmak izi okuyucu bulunuyor. Parmak izi tanımlandıktan sonra kilidi açmak için tek yapmanız gereken parmak izini okutmak oluyor. Eğer pil bittiyse anahtar kullanarak kilidi açmak da mümkün oluyor. Yeniden şarj edilen kilit, çok fazla hatalı parmak izi okuması yapılırsa güvenlik amaçlı olarak içerisindeki tüm parmak izi verilerini siliyor. Bu yılın 3. çeyreğinde satışa sunulacak kilidin fiyatı 80 dolar olarak belirlenmiş durumda.