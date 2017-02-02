Patlama riskini ortadan kaldıran pil teknolojisi [Video]

Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi, patlama riski taşımayan bir pil teknolojisini geliştirdi. Tufts Üniversitesi profesörü Mike Zimmerman ve ekibi, inanılmaz esnek iyonik bir pile imza attı. Lityum iyon piller anot, katot ve sıvı elektrolit olmak üzere üç bölümden oluşurken, Zimmerman’ın geliştirdiği pilde sıvı yerine katı plastik elektrolit malzemesi bulunuyor.

Lityum iyon pillerin patlamasına sebebi olarak sıvı elektrolit malzeme gösteriliyor. Bu çalışmada onun yerine kullanılan katı plastik elektrolik malzemenin patlamaya karşı oldukça dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Ionic Materials, geliştirdikleri pilin çalışma prensibini yayınladıkları videoyla gözler önüne serdi. Paylaşılan videoya bakıldığında ekibin iPad’de lityum iyon pil yerine iyonik pil kullandığı görülüyor. Pilin ortasından tornavidayla delik açılsa veya ikiye bölünse dahi pil iPad’e güç sağlamaya devam ediyor. Alev alma ve patlama gibi bir sorun yaşatmayan yeni pil teknolojisi bununla birlikte yaklaşık iki kat enerji de depolayabiliyor.

Şu anda test aşamasında olan pil teknolojisinin mobil cihazlarda kullanılması için yapılacak testleri başarıyla tamamlaması gerekiyor. Patlamaya karşı dayanıklı yeni pil teknolojisinin başarılı olması durumunda önümüzdeki yıllarda piyasaya sunulacak mobil cihazlarda kullanılması bekleniyor.

VİDEO



Tablet Safety Demo from Ionic Materials from Ionic Materials on Vimeo.