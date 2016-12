Paylaşılan her fotoğraf için bağış yapan uygulama [Video]

Fotoğraflar sosyal medyanın en fazla tercih edilen paylaşımları arasında yer alıyor. Donate a Photo isimli uygulama bu paylaşımları bağışa çeviriyor.

Johnson and Johnson tarafından hazırlanan bu uygulama aslında 2013‘ten beri App Store ve Google Play Store’da yer alıyor. Ancak yapılan son güncelleme ile birlikte Donate a Photo‘nun kullanım alanı genişliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama fotoğraf paylaşma alışkanlığımızın birilerine yardımcı olmasına olanak sağlıyor. Johnson and Johnson uygulama üzerinden paylaşılan her fotoğraf için kullanıcının seçtiği bir vakfa yardımda bulunuyor. Önce uygulama içinden yardım edecek bir alan seçiliyor. Sonra istenen bir fotoğraf Donate a Photo yardımıyla paylaşılıyor. Bu fotoğrafın Facebook, Instagram ya da Twitter‘a düşmesinin ardından firma 1 dolarlık bağışta bulunuyor. Kullanıcılar her gün sadece bir fotoğraf paylaşabiliyor.

Şimdiye kadar 180.000 kullanıcının paylaşımda bulunduğu uygulama Amerika, İngiltere, Japonya ve Kanada’da kullanılabiliyor. Basit bir fikirden yola çıkarak hayat değiştirmeyi vadeden uygulamanın ülkemizde de kullanılabilir olmasını umuyoruz.