Pebble’ın yaratıcısının yeni Kickstarter kampanyası hezimete uğradı [Video]

Eylül ayı başında Pebble‘ın yaratıcısının AirPods için geliştirdiği şarjlı iPhone kılıfına dair bir haber yapmıştık. Kickstarter fatihinin PodCase isimli yeni projesi de Kickstarter’da destek bekliyordu. Görünen o ki başarılı Kickstarter projelerinin ardından ağır bir yenilginin tadına bakma zamanı gelmiş.

Pebble denilince Kickstarter’da kırdığı rekorlar ve anında hedefine ulaşan kampanyalarla akla geliyor. Ancak Pebble’ın yaratıcısı Eric Migicovsky için son projede işler eski parlak günlerdeki gibi gitmedi. Migicovsky çok da orijinal olmayan ancak ihtiyaç duyulabilecek bir ürünü Kickstarter da kullanıcıların beğenisine sunmuştu. 300 bin dolar hedefli Kickstarter projesi, PodCase isimli bir iPhone aksesuarıydı. PodCase öncelikli olarak AirPods sahibi kullanıcıları hedef alıyor ve mobil cihazınızı da şarj edebiliyordu. AirPods’u da şarj edebilen telefon kılıfı her ne kadar parlak bir fikir olsa da şık olmaktan oldukça uzaktı. USB-C ile beraber gelen PodCase, 2.500 mAh gücünde bir pile sahipti. Telefonu bir kere şarj edebilen kılıf AirPods’u ise 40 kere şarj edebiliyordu.

79 dolardan başlayan fiyatlarla Kickstarter’da satışa sunulan kılıf ise neredeyse hiç ilgi görmedi. Üstelik kampanyanın arkasında güvenilir bir isim olmasına rağmen. Migicovsky dahil olduğu bu kampanyada hedefinin sadece yüzde 9‘una ulaşabildi ki, Pebble’ın başarıları düşünülünce devasa bir hezimetle karşı karşıya oldukları anlamına geliyor. Ekip, Kickstarter sayfasında yayınladıkları duyuruyla projenin başarısızlığıyla ilgili açıklamalarda da bulunmuş.

Bunların başında tasarımın fazla “büyük” olması geliyor ki biz de benzer bir yorumda bulunmuştuk. Bir diğer sebep ise elbette iPhone X tanıtımı. Tanıtımdan çok önce çıkan tasarım detaylarıyla iPhone X’in nasıl görüneceği hemen hemen belliydi ve PodCase iPhone X ile uyumlu bir kılıf değildi. Bu durumda iPhone X’e geçmeyi planlayan kullanıcılar için de karlı bir alışveriş olmuyordu. Üçüncü sebep ise AirPods kullanıcılarına tam olarak ulaşamamaları şeklinde ifade edilmiş. Bir milyonun üzerinde satışı bulunan AirPods kullanıcıları her ne kadar oldukça fazla olsa da pazarlama açısından esasen küçük bir grup ve küçük gruplara ulaşmak da bir hayli zor. Ekip geri dönüş sağlayan kullanıcıların PodCase fikrini sevdiğini belirtiyor. Kim bilir, belki kılıfın daha başarılı bir versiyonunu geliştirip tekrar Kickstarter da boy gösterirler. Açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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