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Periscope uzun zamandır beklenen bir özelliğe kavuşuyor

Twitter, 2015 senesinde satın aldığı Periscope‘u geliştirmeyi sürdürüyor. Mobil cihazlarla canlı yayın yapmaya olanak sağlayan mecra eklenen yeni özellikle birlikte rekabetten geri kalmayacak.

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya platformları arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Twitter da yaptığı yeniliklerle internetteki varlığını sürdürmeye çabalıyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftada Twitter’a canlı yayın özelliği gelmişti. Daha önce de Periscope hesapları için biyografide özel bir bölüm yaratıldığı duyurulmuştu. Son olarak Periscope’ta 360 derece canlı yayın dönemi başladı ancak şimdilik sadece popüler kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu özelliği kullanarak canlı yayın yapan ilk isim ise Alex Pettitt oldu. Periscope bu farklı politika sayeside yapılan yeniliği geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyor. 360 derece canlı yayın önümüzdeki haftalarda herkes tarafından kullanılabilir hale gelecek. İsteyenler Periscope tarafından hazırlanan bekleme listesine kayıt yaptırabilir.

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