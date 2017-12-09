PlayStation 4 satış rakamlarıyla rakiplerine fark atıyor

Oyun konsolu denildiğinde aklımıza gelen ilk alternatiflerden biri olan PlayStation 4 başarılı ilerleyişini sürdürüyor. Sony’nin paylaştığı verilere bakılırsa PS4 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Öyle ki elde ettiği başarıyla yakında PS3’e yetişecek gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi oyun konsolu noktasında PlayStation ve Xbox rekabetinin önemli bir yer var. Bu konsolların satış rakamları ise hangi platformun oyuncular tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor. Şimdiye kadar PS liderliği kaptırmadı. Son verilere bakılırsa yakın gelecekte kaptıracak gibi de görünmüyor. Sony’nin paylaştığı bilgiler sayesinde öğreniyoruz ki PlayStation satışları 70 milyon sınırını aştı. Bu rakam da konsolun oyuncular arasında ne kadar popüler olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Üstelik PS3 piyasada olduğu süre boyunca 80 milyon satabildi. PS4 ise 70 milyon sınırını dört sene gibi bir sürede aşmayı başardı. Özetle PlayStation 4’ün PS3’ü geçmesi uzun sürmeyecek gibi duruyor.

PS4 rekabette ne durumda?

Gelelim diğer oyun konsollarına… Nintendo 3DS, 2011 senesinde çıktığından bu yana 68 milyon konsol sattı. Yakın zamanda çıkan Nintendo Switch ise 7 milyon sınırını aşmayı başardı. Xbox One‘ın güncel satış rakamlarını ise henüz bilmiyoruz. Sene başında açıklanan rakamlar 20 milyon civarındaydı. Microsoft’un bu alanda ne kadar gelişim kaydettiği merak konusu.