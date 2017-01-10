PlayStation 4 Slim’e yeni renk seçeneği geliyor

Daha ince ve daha küçük olma vaadiyle yola çıkan PlayStation 4 Slim’in yeni bir renk seçeneğiyle karşımıza çıkacağı açıklandı.

İşlevsellik açısından PS4’ten aşağı kalmayan PlayStation 4 Slim eylül ayında satışa çıkmıştı. Sony kullanıcıların ilgi gösterdiği PS4 Slim’i şimdi beyaz renkte de satışa sunacak. Beyaz renk seçeneği şimdilik 500GB‘lık model için geçerli olacak. Beraberinde yine aynı renkte DualShock 4 oyun kumandası da gelecek.

Beyaz PS4 Slim’in Avrupa’da 24 Ocak‘tan itibaren 300 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Cihaz Japonya’da 23 Şubat’ta piyasaya sürülecek. Amerika’da satışı olup olmayacağı ise henüz belli değil. PS4 Slim’in beyaz renkli versiyonuna dair görselleri haberimizin girişinde bulabilirsiniz.