PlayStation Türkiye’den Xbox Türkiye’ye unutulmaz “ayar”

Firmaların sosyal medya üzerinden atışmalarına sık sık şahit oluyoruz. Rekabetin tatlılaştığı, “taraftarların” paylaşmayı pek bir sevdiği bu atışmalara bir yenisi ise konsol tarafının dişli rakiplerinden geldi. Xbox Türkiye‘nin talihsiz “sataşması” PlayStation Türkiye tarafından unutulmaz bir “ayara” dönüştürüldü.



Sosyal medya atışmaları hem heyecanlı hem de oldukça eğlenceli. Ancak böyle bir laf dalaşına girmek için elinizde gerçekten güçlü bir koz olması gerekiyor. Yoksa Xbox Türkiye gibi ava giderken avlanmak işten bile değil. Xbox Türkiye’nin sosyal medya sorumlusu firmanın geçmişinden bihaber olacak ki dün PlayStation VR’ı kastederek #HarbiOyuncu hashtagi ile “Harbi oyuncu; oyunu kafasına takmaz; kumandasını alır, oyununu oynar!” isimli bir tweet atıp oyunculuğun VR ile olmayacağına vurgu yaptı. Ancak PlayStation Türkiye bu ortayı gole çevirmekte zorlanmadı ve Xbox Türkiye’e uzun zaman unutulmayacak “ayarı” verdi: “Oyunun geleceğini merak ediyorsanız gelin denetelim”

Oyunun gelecegini merak ediyorsanız gelin denetelim 😎 @TurkiyeXBOX pic.twitter.com/SSaPz0ACUr — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) 24 Ocak 2017

İşin bu noktası oldukça ilginç çünkü dediğimiz gibi Xbox Türkiye’nin sosyal medya sorumlusunun Microsoft’un tanıtımlarına, Bill Gates‘in açıklamalarına hatta firmanın ürün gamına ait pek bir bilgisi yok. Uzun uzun araştırmaya vakti olmayan veya nerede çalıştığından tam emin olamayan sosyal medya sorumluları için biz kısaca hatırlatalım. Bill Gates sanal gerçekliği pek bir seviyor. Hatta uzun uzun övdüğü bir konuşması dahi var. Sanal gerçekliğin pek çok alanda kullanılabileceğini söyleyen Bill Gates, gelecekte önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Xbox’ıngibi bir ürünü hiç olmamış gibi davranılarak “Harbi Oyuncu” tanımı yapan Xbox Türkiye, aynı zamanda firmanın daha yeni ürünlerini de görmezden geliyor. Örneğin Microsoft’un iddialı artırılmış gerçeklik cihazıbunlardan biri. HoloLens ile Minecraft oynamayı “” gibi tanıtmamışçasına atılan bu tweet fazlasıyla talihsiz. Microsoft’un çevrim içi mağazasında “Sanal ve gerçeklik bir arada” sloganıyla satılan sanal gerçeklik cihazlarına değinmiyoruz bile! Microsoft’un bu demode GIF’le paylaştığı talihsiz tweet’i en kibar tabiriyle “kendi ayağına sıkmak” olmuş. Önümüzdeki dönemlerde Xbox’ın konsol için ayrıca bir VR çalışması olursa bu tweet’in yeniden gündeme geleceğinden emin olabilirsiniz.

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