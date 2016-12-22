PlayStation VR’a YouTube desteği yolda

Türkiye’de satışa çıkmasına kısa bir zaman kalan PlayStation VR sanal gerçeklik konusunda yeni bir alternatif olmaya hazırlanıyor. Merakla beklediğimiz bu cihazın yakında YouTube desteğiyle karşımıza çıkacağı belli oldu.

LOG‘un kısa bir süre önce ön incelemeye tabi tuttuğu cihaz çeşitli özellikleriyle ilgi uyandırmayı başarıyor. Son güncellemeyle birlikte bu listeye YouTube desteği de ekleniyor. Bu önemli gelişme Reddit ve Twitter kullanıcıları tarafından fark edildi. PSVR kullanıcıları yakın zamanda normal versiyonun yanına PlayStation VR versiyonunun da eklendiğini gördü. Bu sayede Sony‘nin sanal gerçeklik cihazından YouTube’daki normal ve 360 derece videoların seyredilmesi mümkün oluyor.

Ancak görünen o ki bu güncelleme yavaş bir şekilde yayılıyor çünkü bazı kullanıcılar PlayStation VR seçeneğini henüz göremediklerini dile getiriyor. Yakın zamanda tüm kullanıcılara yayılması beklenen güncelleme şimdilik beklenen görüntü kalitesi standardını yakalayamıyor. Son olarak PlayStation VR’ın Türkiye’de 24 Ocak‘ta satışa sunulacağını ve satış fiyatının henüz belli olmadığını da belirtelim.