PlayStation VR’ın Türkiye resmi fiyatı açıklandı

PlayStation 4 sahiplerinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği PlayStation VR’ın çıkışına sayılı günler kala cihazın resmi Türkiye fiyatı açıklandı.

Konsolda VR deneyimi yaşatan ve şimdiden onlarca oyuna destek veren PlayStation VR, eğlenceyi farklı bir boyuta taşıyor. Yurt dışında uzun süre önce piyasaya sürülen PS VR, Türkiye’de 24 Ocak tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Cihazın fiyatı ise 1.699 TL olarak açıklanmış durumda. Tabii bu fiyata kamera ve move kontrolcülerini eklediğimizde fiyatın 2 bin lira seviyesinde olacağını belirtelim. PlayStation VR için hazırladığımız ön incelemeye buradan göz atabilirsiniz.