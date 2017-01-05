Polaroid cep yakmayan 3D yazıcı ve baskı kalemlerini tanıttı

Geçtiğimiz yıl CES 2016’da 3D yazıcısını kullanıcıların beğenisine sunan Polaroid, bu alandaki çalışmalarına devam ederek CES 2017‘de yeni 3D yazıcısını ortaya çıkardı. Ancak bununla sınırlı kalmayan firmadan bir de 3D baskı kalemi geliyor.

Polaroid’in şipşak fotoğraf makineleri ve sevimli tasarımlarla kafamızda o kadar özdeşleşmiş ki, CES 2016’da tanıttığı 3D yazıcının tasarımı gözümüze bir parça kaba görünmüştü. CES 2017’de ise kendine yakışan bir tasarımla hem sevimli hem de her köşesinden Polaroid’in elinden çıktığı belli olan 3D yazıcıyla yer aldılar. Üç farklı 3D yazıcı modeli çıkaran Polaroid farklı boyutlardaki yazıcılarıyla hem ev hem de ofis kullanımını hedefliyor. 3D yazıcılar kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor. iOS ve Android uyumlu uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilen 3D yazıcı modelleri kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Baskı çözünürlüğü 100 mikron olan cihazlar 1,75 mm’lik filamentlerle uyumlu. Aynı zamanda baskı sırasında filament değiştirilebiliyor ve renkli baskılar da alınabiliyor.

Cihazlardan en küçüğü olan Polaroid PLN1 dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Modelin bütçe dostu bir fiyatla kullanıcılara ulaştırılacağı belirtiliyor. Ortanca model Polaroid PLG1 mat siyah renkte kullanıcılara sunuluyor. Dahili kamerası bulunan bu modelde kullanıcılar baskı sırasında işlemi takip edebiliyor ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşabiliyor. Son model ise Polaroid PLG1Pro. Bu model Polaroid PLG1’in tüm özelliklerinin yanı sıra çift renkli baskılar için özel bir konfigürasyona sahip. Amerika ve Kanada’da temmuz ayında satışa çıkacak olan Polaroid 3D yazıcılar, 499 dolar ile 799 dolar arası fiyat etiketine sahip olacak.

Gelelim Polaroid’in 3D baskı kalemine. Polaroid’in klasik tasarım çizgisinden nasibini alan 3D baskı kalemi ergonomik bir tasarımla geliyor. PLA ve ABS filamentleri kullanabilen kalemin üstünde sıcaklığı gösteren bir LCD ekran yer alıyor. Kolay kontrol edilebilir baskı kalemi Polaroid DRW100 ve Polaroid DRW101 olmak üzere iki farklı modele sahip. Kablosuz olan Polaroid DRW101 özel şarj standıyla satılıyor. Eğlenceli renk seçenekleri sunan kalemlerin fiyatı ise 130 dolar ile 140 dolar arasında değişiyor. Polaroid, 3D baskı kalemlerini mart ayında satışa sunacak.