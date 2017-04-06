Porsche ve Audi geleceğin otomobilleri için el sıkıştı

Geçtiğimiz dönemde Macan ve Q5’in platform paylaşımı yapan Porsche ve Audi; bu kez geleceğin otomobillerinde kullanılacak teknolojinin tahsisi için resmi olarak bir araya geldi.



600 beygirlik gücü, 250 kilometrelik maksimum sürati, 3,5 saniyelik 0-100 değeriyle elektrikli bir süper otomobilin neler yapabileceğinin Porsche cephesindeki ilk sinyali olan Misson E, 500 kilometrelik menzil değeri ve 15 dakikada yüzde 80 şarj olabilen batarya teknolojisiyle de 2015 yılına damga vuran bir konsept otomobil olmuştu. Tanıtım aşamasının ardından Volkswagen grubunun elektrikli otomobil geleceğini üstlenen Porsche, Skoda ve SEAT’ın da elektrikli modellerinde kullanılacak elektrik teknolojisini mimarisini inşa ediyor. Bu alanda yoluna emin adımlarla ilerleyen marka grubun premium segment diğer üreticisi olan Audi ile güçlerini birleştirerek bu teknolojiye yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.



Grubun geleceği için oldukça önemli bir adım olan ortaklıkla otonom sürüş teknolojisi, elektrik motoru, batarya ve şarj üniteleri gibi teknolojilerin yanı sıra bu modellerde kullanılacak olan altyapı platformlarının da geliştirileceği açıklandı. Ortaklıkla ilgili açıklamalarda bulunan Audi patronu Rupert Stadler; “Anlaşmayla birlikte teknolojik altyapımızın yanı sıra tüm değerlerimizi ve kültürlerimizi paylaşıyoruz. Ortaklık sonucunda müşterilerimize en iyi ürün ve çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.” diyerek ortaklığın gelecek modellere oldukça olumlu etki yaratacağını ifade etti. Porsche başkanı Oliver Blume da iki markanın bir araya gelmesinin araç karakterlerinde yepyeni bir etki yaratacağının altını çizdi. Audi ilk elektrikli SUV modelini üretime hazır olarak 2018‘de tanıtmayı hedeflerken Porsche Mission E ile 2020 yılında karşımızda olacak.