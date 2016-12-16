Porsche’den Audi’ye veda mesajı: Her şey için teşekkürler [Video]

Porsche, ezeli rakibi Audi’nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndan çekilmesiyle ilgili özel bir video yayınladı.

Audi, Ekim ayının son haftasında motor sporları tutkunlarının şoke eden bir kararla karşımıza çıkmıştı. Dünya üzerinde düzenlenen en önemli yarış organizasyonlarından birisi olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası‘ndan (WEC) çekilme dedikodularını resmi ağızdan doğrulayan Audi, tüm yarış tutkunlarının kafasında böyle bir markanın yarışlardan çekilmesinin organizasyona olan etkisini düşünmeye başlamıştı. Audi’nin bu kararıyla ilgili kararlılığı zaman geçtikçe kesinleşirken, aynı grup içerisinde yer aldığı ve ezeli rakibi Porsche, yılların getirdiği bu dostluğu daha anlamlı kılmak adına Audi için bir veda videosu yayınladı. Audi’nin geçtiğimiz süreçte Porsche’nin yarış organizasyonuna katılmasıyla “Tekrar hoş geldin” mesajına bir karşılık olarak çekilen videoda Porsche’nin dizel traktörü ve Audi’nin yarışlarda kullandığı R18 modeli yer alıyor.