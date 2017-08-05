Porsche’den tarihine damga vurmuş modellerin yer aldığı unutulmayacak bir sezon finali [Video]
Yayınlanan seri için sezon finali tadında bonus bir bölüm yayınlayan Porsche, araçlarında “garsonluk yeteneği” olduğunu da ilk kez öne çıkartıyor.
Porsche’nin resmi Youtube kanalı üzerinden her hafta düzenli olarak yayınlığı “En iyiler” dizisinde bu zamana kadar pek çok modelle karşılaştık. Bu modellerin kimileri ön planda olup çok fazla bilinenler, kimileriyse marka tarihine iz bırakmış arka plandaki kahramanlardı. Son bölümünü sizlerle “Porsche otomobilleri satışa sunulmadan önce hangi testlerden geçiyor?” 30 Mart’ta paylaştığımız seri, otomobillerin yanı sıra çekim kalitesiyle de dikkat çekmişti. Youtube izlenmeleriyle de bu başarısını kanıtlayan seri için gelene yorumları dikkate alan ve dayanamayan Porsche, sezon finali tadında bir video yayınlayarak otomobil meraklılarını mutlu etti.
Bolca motor sesi duyduğumuz son videoda Porsche 911 ailesinin en önemlilerinden birisi olan ve toplamda sadece 19 adet üretilen 210 beygirlik 991R‘ın geçmiş dönem ve güncel formları ilk olarak karşımıza çıkıyor. Bir koleksiyonerin eşlik ettiği ilk ziyaretin ardındansa tarih yolculuğu 1973 yılına, Porsche’nin bu zamana kadar ürettiği en hızlı otomobil olan 917/30 ile devam ediyor. 3.0 litrelik V12 motoruyla 1.100 beygirlik bir güce sahip olan bu canavarın motor sesi bir senfoni edasıyla bir süre kulaklarımızda yankılanıyor. Videonun üçüncü ve son üyesiye Porsche’nin arka kanat bölümünde 40 adet bira taşıyarak aynı zamanda kullanıcısına “garsonluk” yapabilen 930 modeli var. Porsche’nin sokaklara çıkardığı ilk turbo modeli olan bu modelin üretim rakamıysa 2.850 olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
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