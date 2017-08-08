Profesyonel portre çekimleriyle iPhone 7 Plus’ın kamera performansına tanık olun

Geçtiğimiz günlerde eski Google başkan yardımcısının mobil fotoğraflar için asla Android kullanmayacağını açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. iPhone 7’nin portre moduna övgüler dizen Vic Gundotra’dan sonra iPhone’un neler yapabileceğini merak ediyorsanız stüdyoda çekilmiş portrelere göz atmalısınız.

Çinli ışık markası Godox, geçtiğimiz aylarda yenilikçi bir ürününü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. A1 isimli bu ürün kablosuz olarak kullanabiliyor, akıllı telefonlar için de harici bir flaş görevi görüyordu. Aynı zamanda diğer harici flaşları da tetikleyebiliyordu. Görünen o ki Godox cihazı için en uygun çalışma arkadaşının iPhone olduğunu düşünmüş olacak ki stüdyoda özel bir çekimle yapabileceklerini sergilemiş.

iPhone 7 Plus‘ın tercih edildiği çekimde yer yer portre modu kullanılmış. Profesyonel çekim sonucu ortaya çıkan kareler ise DSLR’lı stüdyo çekimlerini aratmayacak cinsten. Fotoğrafların yanı sıra çekim sırasında kullanılan diyafram, enstantane gibi teknik detayları da paylaşan Godox, A1’in de yeteneklerini sergilemiş. GodoxPhotos uygulamasıyla mobil cihaz üzerinden güç seviyelerini ayarlayabileceğiniz A1, mobil fotoğrafçılığa da sınıf atlatacak cinsten. A1’in şimdilik detaylı özellikleri ve fiyatlandırması net değil. iPhone 7 Plus ve A1’in çektiği göz alıcı portrelere haberin devamından ulaşabilirsiniz.