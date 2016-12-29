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PS Plus ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu [Video]

29 Aralık 2016

Sony ocak ayında PlayStation Plus üzerinden sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. PlayStation blog sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre PS4 kullanıcılarına Day of the Tentacle Remastered ve This War of Mine: The Little Ones, PS3 kullanıcılarına ise Blazerush ve The Swindle hediye edilecek. Haberin devamında Sony’nin ocak ayında PlayStation Plus üyelerine sunacağı diğer ücretsiz oyunlarını görebilir; Sony’nin hazırladığı tanıtım videosunu ise haberin girişinden izleyebilirsiniz.

Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)
This War of Mine: The Little Ones (PS4)
Blazerush (PS3)
The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)
Azkend 2 (PS Vita)
Titan Souls (PS Vita, PS4)

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