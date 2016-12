PS Plus ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu [Video]

Sony ocak ayında PlayStation Plus üzerinden sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. PlayStation blog sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre PS4 kullanıcılarına Day of the Tentacle Remastered ve This War of Mine: The Little Ones, PS3 kullanıcılarına ise Blazerush ve The Swindle hediye edilecek. Haberin devamında Sony’nin ocak ayında PlayStation Plus üyelerine sunacağı diğer ücretsiz oyunlarını görebilir; Sony’nin hazırladığı tanıtım videosunu ise haberin girişinden izleyebilirsiniz.

Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones (PS4)

Blazerush (PS3)

The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)

Azkend 2 (PS Vita)

Titan Souls (PS Vita, PS4)