PS Store 2016 yılı en çok satan oyunlar listesinde sürpriz sıralama

2016 yılında birçok dikkat çekici oyun piyasaya sürüldü ve PlayStation 4 platformu için rekabet açısından zorlu bir yıl geride kaldı. PS Store’da özellikle son aylarda ciddi indirimler yapıldı ve en yeni oyunlar bile uygun fiyatlara satın alınabilir hale geldi. PS Store’un en çok satan oyunları listesi ise sizi şaşırtabilir.





En çok satan oyun dediğimizde akla hemen GTA V, Call of Duty: Infinite Warfare veya Battlefield 1 gibi AAA kalitesinde oyunlar geliyor. Zira bu oyunlar her yıl milyonlarca oyuncuyu kendisine çekmeyi başarıyor. Fakat belirtilenlere göre yılın en çok satan oyunu, Psyonix isimli firma tarafından geliştirilen Rocket League. “Arabaların futbolu” olarak adlandırabileceğimiz ve yüksek derecede bağımlılık yapan bu oyun, çıkar çıkmaz büyük bir risk alarak PS Plus üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Bu sayede adını kısa sürede duyuran oyun, daha sonrasında kendine büyük bir kitle oluşturmuş ve yüksek bütçeli turnuvalar düzenlemeye başlamıştı. En büyük oyunları bile tahtından eden oyunu halen denemediyseniz mutlaka şans vermeniz gerektiğini söyleyelim.

PS Store’da geçen yıl en çok atan oyunların tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PS Store Avrupa

Rocket League FIFA 17 Battlefield 4 Battlefield 1 Destiny: Rise of Iron Grand Theft Auto 5 Uncharted 4: A Thief’s End Need for Speed Minecraft: PlayStation 4 Edition Call of Duty: Infinite Warfare Ark: Survival Evolved FIFA 16 Battlefield Hardline The Division Rainbow Six Siege Hitman The Witcher 3: Wild Hunt Star Wars Battlefront Ratchet & Clank Far Cry Primal

PS Store Amerika