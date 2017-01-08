PS Store 2016 yılı en çok satan oyunlar listesinde sürpriz sıralama

2016 yılında birçok dikkat çekici oyun piyasaya sürüldü ve PlayStation 4 platformu için rekabet açısından zorlu bir yıl geride kaldı. PS Store’da özellikle son aylarda ciddi indirimler yapıldı ve en yeni oyunlar bile uygun fiyatlara satın alınabilir hale geldi. PS Store’un en çok satan oyunları listesi ise sizi şaşırtabilir.
En çok satan oyun dediğimizde akla hemen GTA V, Call of Duty: Infinite Warfare veya Battlefield 1 gibi AAA kalitesinde oyunlar geliyor. Zira bu oyunlar her yıl milyonlarca oyuncuyu kendisine çekmeyi başarıyor. Fakat belirtilenlere göre yılın en çok satan oyunu, Psyonix isimli firma tarafından geliştirilen Rocket League. “Arabaların futbolu” olarak adlandırabileceğimiz ve yüksek derecede bağımlılık yapan bu oyun, çıkar çıkmaz büyük bir risk alarak PS Plus üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Bu sayede adını kısa sürede duyuran oyun, daha sonrasında kendine büyük bir kitle oluşturmuş ve yüksek bütçeli turnuvalar düzenlemeye başlamıştı. En büyük oyunları bile tahtından eden oyunu halen denemediyseniz mutlaka şans vermeniz gerektiğini söyleyelim.
PS Store’da geçen yıl en çok atan oyunların tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.
PS Store Avrupa
- Rocket League
- FIFA 17
- Battlefield 4
- Battlefield 1
- Destiny: Rise of Iron
- Grand Theft Auto 5
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Need for Speed
- Minecraft: PlayStation 4 Edition
- Call of Duty: Infinite Warfare
- Ark: Survival Evolved
- FIFA 16
- Battlefield Hardline
- The Division
- Rainbow Six Siege
- Hitman
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Star Wars Battlefront
- Ratchet & Clank
- Far Cry Primal
PS Store Amerika
- Rocket League
- Battlefield 1
- Minecraft: PlayStation 4 Edition
- Call of Duty: Infinite Warfare
- Tom Clancy’s The Division
- Grand Theft Auto 5
- Overwatch: Origins Edition
- Battlefield 4
- No Man’s Sky
- FIFA 17
- NBA 2K17
- Need for Speed
- Star Wars Battlefront
- Rainbow Six Siege
- Battlefield Hardline
- Madden NFL 17
- The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
- Uncharted 4: A Thief’s End
- The Last Of Us Remastered
- Final Fantasy 15