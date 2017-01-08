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PS Store 2016 yılı en çok satan oyunlar listesinde sürpriz sıralama

2016 yılında birçok dikkat çekici oyun piyasaya sürüldü ve PlayStation 4 platformu için rekabet açısından zorlu bir yıl geride kaldı. PS Store’da özellikle son aylarda ciddi indirimler yapıldı ve en yeni oyunlar bile uygun fiyatlara satın alınabilir hale geldi. PS Store’un en çok satan oyunları listesi ise sizi şaşırtabilir.

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En çok satan oyun dediğimizde akla hemen GTA V, Call of Duty: Infinite Warfare veya Battlefield 1 gibi AAA kalitesinde oyunlar geliyor. Zira bu oyunlar her yıl milyonlarca oyuncuyu kendisine çekmeyi başarıyor. Fakat belirtilenlere göre yılın en çok satan oyunu, Psyonix isimli  firma tarafından geliştirilen Rocket League. “Arabaların futbolu” olarak adlandırabileceğimiz ve yüksek derecede bağımlılık yapan bu oyun, çıkar çıkmaz büyük bir risk alarak PS Plus üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Bu sayede adını kısa sürede duyuran oyun, daha sonrasında kendine büyük bir kitle oluşturmuş ve yüksek bütçeli turnuvalar düzenlemeye başlamıştı. En büyük oyunları bile tahtından eden oyunu halen denemediyseniz mutlaka şans vermeniz gerektiğini söyleyelim.

PS Store’da geçen yıl en çok atan oyunların tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PS Store Avrupa

  1. Rocket League
  2. FIFA 17
  3. Battlefield 4
  4. Battlefield 1
  5. Destiny: Rise of Iron
  6. Grand Theft Auto 5
  7. Uncharted 4: A Thief’s End
  8. Need for Speed
  9. Minecraft: PlayStation 4 Edition
  10. Call of Duty: Infinite Warfare
  11. Ark: Survival Evolved
  12. FIFA 16
  13. Battlefield Hardline
  14. The Division
  15. Rainbow Six Siege
  16. Hitman
  17. The Witcher 3: Wild Hunt
  18. Star Wars Battlefront
  19. Ratchet & Clank
  20. Far Cry Primal

PS Store Amerika

  1. Rocket League
  2. Battlefield 1
  3. Minecraft: PlayStation 4 Edition
  4. Call of Duty: Infinite Warfare
  5. Tom Clancy’s The Division
  6. Grand Theft Auto 5
  7. Overwatch: Origins Edition
  8. Battlefield 4
  9. No Man’s Sky
  10. FIFA 17
  11. NBA 2K17
  12. Need for Speed
  13. Star Wars Battlefront
  14. Rainbow Six Siege
  15. Battlefield Hardline
  16. Madden NFL 17
  17. The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
  18. Uncharted 4: A Thief’s End
  19. The Last Of Us Remastered
  20. Final Fantasy 15
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