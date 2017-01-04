Qualcomm Snapdragon 835 ve merak edilen tüm özellikleri

Qualcomm’un merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 835 hakkında bu zamana kadar kısıtlı bilgiye sahiptik. CES 2017’de detayların ortaya çıkacağı biliniyordu Qualcomm nihayet fuar kapsamında Snapdragon 835’le ilgili gizli kalmış özellikleri paylaştı.



Buna göre yeni üst seviye işlemcide 8 adet Kryo 280 CPU çekirdeği yer alıyor. Yüksek performanslı olan 4 çekirdek 2,45 GHz frekans hızında çalışırken diğer 4 çekirdek güç tasarrufu sağlanması istenen durumlarda devreye giriyor ve 1,9 GHz hızında çalışıyor. Telefonların yüzde 80 oranda düşük güçteki çekirdeklerle çalıştığı belirtilirken VR uygulamalarında veya güç gerektiren oyunlarda diğer çekirdeklerin aktif olduğu ifade ediliyor.

Samsung’un 10 nanometre mimarisiyle geliştirilen Snapdragon 835, eski nesil işlemciye göre yüzde 27 daha yüksek performans ve yüzde 40 enerji tasarrufu vadediyor. Quick Charge 4.0 ile Quick Charge 3.0’a göre yüzde 20 daha hızlı şarj imkanı sağlayan işlemci, güç tasarrufuyla uzun süreli kullanım sunuyor. Birkaç gün telefon görüşmesi yapma, 5 gün müzik dinleme, 7 saat 4K video izleme ve 3 saat 4K video çekimi yapma için gerekli gücü sağlayabilen Snapdragon 835, yalnızca 15 dakikalık şarjla telefonu yüzde 50 pil seviyesine ulaştırabiliyor.

32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera veya 16 megapiksel çözünürlüğünde çift kameraya destek veren işlemci sayesinde 4K 30 FPS video kaydı yapılabiliyor ve 4K görüntüler 60 FPS’te oynatılabiliyor. Yeni Adreno 540 grafik işlemcisi ile 60 kat daha fazla renk ve 25 kat daha hızlı görüntü işleme performansı sunuluyor. Google’ın Daydream VR platformunu da destekleyen Snapdragon 835’in yıl içerisinde Samsung Galaxy S8, LG G6 ve HTC 11 başta olmak üzere birçok telefona güç vermesi bekleniyor