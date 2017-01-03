Qualcomm yanlışlıkla Asus’un büyük sürprizini sızdırdı

Qualcomm, Asus’un CES 2017 sürprizini bozdu; ZenFone AR ufukta göründü.



Asus’un çarşamba günü gerçekleştireceği panelde tanıtılması beklenen ZenFone AR, Qualcomm’un bugün yayınladığı blog postunda ortaya çıktı. Qualcomm hızla blog yazısını sistemden kaldırsa da ne yazık ki Asus’un sürprizi çoktan bozuldu bile. Teknoloji dünyasındaki sızıntı haberlerin nabzını tutan Twitter hesabı @evleaks‘in de ZenFone AR’nin fotoğraflarını koymasıyla Asus’un yeni telefonunu tam anlamıyla görmüş olduk.

Qualcomm’un şimdilerde yerinde yeller esen blog yazısına göre ZenFone AR Snapdragon 821 işlemciyle çalışıyor. Cihaz aynı zamanda Google Tango ve Daydream‘i aynı anda destekleyen ilk telefon. Google Tango’yu destekleyen ilk telefonun Lenovo Phab 2 Pro olduğunu da hatırlatalım. VR için oldukça gelişmiş bir panelle geleceği belirtilen ZenFone AR, hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik alanında iddialı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan cihazın kamera yetenekleri de konuşulacak gibi görünüyor. Ancak tüm detaylar için ne yazık ki Asus’un yarın gerçekleşecek panelini beklemek durumundayız.