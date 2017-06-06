Ramazan ayında BİP ile Türk Kızılayı’na tek tuşla bağış imkanı

Turkcell ve Türk Kızılayı paylaşma ve hoşgörü ayı Ramazan’da güçlerini ihtiyaç sahipleri için birleştiriyor. İki kurum arasında geçen yıl imzalanan ‘İyi Niyet Protokolü’nün yeni bir adımı olarak hayata geçirilen BİP bağış uygulaması ile isteyenler, ihtiyaç sahiplerine yardım gönderebilirken yardımlar Türk Kızılayı’nın hesabına gidecek.

Turkcell ile Türk Kızılayı arasında geçtiğimiz dönemde imzalanan “İyi niyet protokolü“nün ardından gerçekleştirilen projelere bu yıl da yeni bir yardım kampanyası ekleniyor. Paylaşma ve hoşgörü ayı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek amacıyla güçlerini birleştiren Turkcell ve Türk Kızılayı, “BİP bağış” platformunu kullanıcılarla buluşturuyor. Bu platform ile Türkiye’nin en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan BiP içerisinde Türk Kızılayı’na ait Ramazan’a özel bir servis oluşturulurken ilk defa bir anlık mesajlaşma uygulaması da bağış kanalı olarak kullanılmış olacak.



BiP’in “Keşfet” bölümünde oluşturulan Türk Kızılayı sayfasındaki “Bağış gönder” alanına tıklayan program kullanıcıları, buradan direkt ihtiyaç sahiplerine bağış yapabilecek. Her tıklama ile Türk Kızılayı’na 10 TL’lik yardım gönderebilecek olan kullanıcıların yapacakları bağışın bedeliyse telefon faturalarına yansıyacak. Kampanya ile Turkcell, kullanıcılarını Ramazan boyunca Türk Kızılayı aşevlerine yardım etmeye davet etmek, bağışların artmasına katkı sağlamak ve Türk Kızılayı’na ekstra bir bağış kanalı yaratmayı hedefliyor.