Raspberry Pi ve e-paper ekranla LEGO Macintosh projesi

Apple‘ın ikonik bilgisayarı Macintosh, pek çok ürüne ilham olmaya devam ediyor. Telefon kılıflarından Apple Watch stantlarına kadar uzanan listede kendi Macintosh’unuzu yapmak istemez miydiniz?

Orijinal Macintosh’u değil belki ama masanızın üstüne koyabileceğiniz mini versiyonunu yapma fikri eminiz pek çok makerın ilgisini çekecektir. Söz konusu LEGO olduğunda bu tarz ürünleri yapmak ise hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Nitekim yazılımcı Jannis Hermanns da tam olarak böyle düşünmüş olacak ki kendi çalışan LEGO Macintosh‘unu yapmış.

Esasen Macintosh’un ikonik tasarımı ve ünü işin gövde kısmını yapmayı bir hayli kolaylaştırıyor. Zira Macintosh modelleri internette ilk kez yer almıyor. Hatta küçük bir araştırmayla Chris McVeigh‘in resimli olarak adım adım anlattığı çalışmasına rastlamanız işten bile değil. Ancak Hermanns kolaya kaçmamış ve tasarımın birebir olması için sıfırdan çalışmış. LEGO Digital Designer programı aracılığıyla yapacağı Macintosh’un 3D modellemesini gerçekleştiren Hermanns, modelleme bittikten sonra ihtiyacı olan parçaları sipariş ederek işe koyulmuş.

Tabii Hermanns’ın mini Macintosh’u sadece küçük bir LEGO figürü olmaktan biraz daha fazlası. E-paper panel ve Raspberry Pi Zero ile Macintosh figürünü çalışan bir mini bilgisayara dönüştüren yazılımcı belki MacOS işletim sistemini çalıştırmıyor ancak Docker isimli bir yazılımdan faydalanıyor. Docker sayesinde mini Macintosh bir saat, alarm ya da ekranında görseller belirebilen mini bir figüre dönüşüyor. Wi-Fi desteği de olan LEGO Macintosh’un yazılımını da güncelleyebiliyor.

Hermanns’ın projesi etkileyici olmanın ötesinde aynı zamanda hayata geçirilebilir bir proje. Nitekim kendisinin hazırladığı detaylı bir blog yazısı da mevcut. Eğer siz de kendi mini Macintosh saatinizi yapmak isterseniz Hermanns’ın blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.