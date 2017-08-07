Razer’dan çevrim içi rekabetçi oyun tutkunlarına özel yeni klavye [Video]

Razer, yılın başında bu zamana kadar ürettiği en iyi mekanik klavye olan BlackWidow Chroma V2’yi duyurmuştu. Şimdi ise BlackWidow Chroma V2’yi geliştiriyor ve rekabetçi oyunlara daha uygun hale getiriyor.

Çevrim içi rekabetçi oyun tutkunları için öne çıkan BlackWidow Tournament Edition (TE) Chroma V2, üst seviye hızlı tepki beklentisindeki oyuncuları hedef alıyor. Razer’ın yeni teknolojisi Instant Trigger Technology’nin (ITT) yer aldığı mekanik klavye, her bir saniyenin değerli olduğu çevrim içi oyunlarda gelişmiş bir deneyimin kapılarını aralıyor. ITT tuş hareketleri arasındaki herhangi bir gecikmeyi önleyerek sistem ve klavye arasındaki tepkime hızını en üst noktaya taşımayı amaçlıyor.

Kompakt gövdesiyle taşınabilirliğini artıran klavye, isminden de anlaşılacağı üzere Razer Chroma teknolojisine sahip. 16,8 milyon renk ve efekt seçeneğiyle kullanıcıların rahatlıkla özelleştirebileceği klavye, oyun sırasında rahat bir deneyim isteyenler için bileklerini koyabileceği bir stant alternatifine de sahip. Rahatlıkla takılıp çıkarılabilen bu bilek yastığı sayesinde daha uzun oyun seansları da mümkün oluyor. BlackWidow Tournament Edition (TE) Chroma V2 ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

VİDEO

