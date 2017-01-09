Red Dead Redemption 2’nin çıkış tarihi göründü

Rockstar Games’in efsane oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption’ın yeni oyunu büyük bir merakla bekleniyor. Bu yıl oyuncularla buluşacak olan yapımın çıkış tarihiyle ilgili önemli bir bilgi açığa çıktı.

İngiltere’de birçok farklı kategoride ürün satan köklü mağazalardan biri olan Littlewoods, Red Dead Redemption 2’nin çıkış tarihini oyunun ön sipariş sayfasına ekledi. Daha önce Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamada oyunun sonbahar aylarında satışa sunulacağı söylenmiş ancak net bir tarihten söz edilmemişi. İlgili sayfada ise oyunun çıkış tarihi olarak 2 Ekim işaret ediliyor. Elbette bu tarihin geçici olarak eklenmiş olabileceği veya çıkış tarihi kısmı boş kalmasın diye eklendiği ihtimali mevcut. O nedenle tarihin kesin olmadığını söyleyelim. Ancak oyunun çıkış dönemiyle örtüşen bu tarihte yapımın piyasaya sürülmemesi için hiçbir neden yok.