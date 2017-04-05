Reebok’tan bitkisel malzemelerle üretilen “doğal” ayakkabı [Video]

Bağcıkları otomatik olarak bağlanan veya 3D yazıcıda hazırlanan ayakkabılar derken alternatiflerin sayısı her geçen gün artıyor. Reebok ise tüm bunların aksine bitkisel malzemelerden üretilen ve gelecekte atığa dönüşmeyen bir spor ayakkabı üretmek üzere harekete geçti.



Farklı ürünlere sahip olmak isteyen bir kullanıcıysanız son yıllarda seçeneklerinizin sayısı giderek artıyor. Sadece son zamanlarda Under Armour‘ın 3D yazıcıyla ürettiği ayakkabılar, Xiaomi‘nin Intel işlemciden güç alan akıllı ayakkabısı veya Lamborghini’den süper ayakkabı projesi gibi birçok alternatif gün yüzüne çıktı. Öte yandan Adidas okyanustan toplanan plastiklerle bir spor ayakkabı üretmeyi başardı. Tüm bu gelişmeler büyük bir heyecan uyandırırken şimdi Reebok farklı bir alternatife yönelmeye karar verdi. Ünlü firma pamuk ve mısır kullanarak spor ayakkabı üretecek. Ömrünü dolduran bu ayakkabı bir atığa dönüşmeyecek. Aksine hızla toprağa karışacak.

Reebok Future‘ın başında yer alan Bill McInnis bu konuyla ilgili olarak “Bu proje ile Reebok’ta ayakkabı yetiştirdiğimizi söylemek hoşumuza gidiyor. Amacımız geniş bir yelpazede bitkisel malzemelerden üretilen ve daha sonra toprağa karışan ayakkabılar üretmek. Ömrünü dolduran ayakkabıdan geriye kalanları tekrar malzemeler yetiştirmek için kullanmak ve yeniden ayakkabı üretmek istiyoruz. Böylece topraktan gelen toprağa dönecek.” sözlerini sarf etti. Reebok’un doğal malzemelerden üretilen yeni spor ayakkabısını bu sene içinde satışa sunması bekleniyor.