Renault’dan Tesla Powerwall’a rakip olacak enerji depolama sistemi

Proje için İngiltere merkezli Powervault ile ortaklığını açıklayan Renault kendi elektrikli otomobil ekosistemi için oldukça önemli bir adım attı.

Tesla ekosistemiyle birlikte ün kazanan Powerwall sistemi, evlerde kullanılmak üzere güneş enerjisinin depolanabileceği üniteler olarak temiz enerjinin depolanması ve kullanılmasında oldukça önemli bir rol üstleniyor. Elon Musk ve ekibinin 2016‘nın sonlarına doğru ikinci jenerasyonunu kullanıcılarla buluşturduğu bu sistemin işlevselliğinin farkındalığına varan diğer otomobil üreticileri de gelecekte kendi ekosistemlerini kurmak adına benzer projeler için kolları sıvamıştı. Mercedes, Nissan ve BMW‘nin başını çektiği bu projelere katılan son otomobil üreticiyse Renault oldu.

Fransız otomobil üreticisinin İngilizile ortak olarak geliştireceğini açıkladığı sistemin altyapısında elektrikli arabalarda kullanılan pil hücreleri birebir olarak kullanılacak. İlk olaraksınırlı şekilde İngiltere’de bir pilot programla başlayacak olan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Renault yetkilileri; “” diyerek bu gibi projelerle hem gezenin hem de elektrikli otomobil kullanıcılarının kazanacağını ifade etti. Eğer planlanan süreç Renault’un beklediği gibi giderse ülkemiz başta olmak üzere küreselde çok güçlü bir markanın elektrikli otomobillerin tercih edilebilirliğine olan katkısını tahmin etmek çok zor değil. Bekleyip göreceğiz.