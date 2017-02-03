Rocket League’in arabaları gerçeğe dönüşüyor

Bundan birkaç yıl öncesinde arabalarla oynanan bir futbol oyunu çıkacak ve oyun dünyasını alt üst edecek deseler inanmazdık… İlk çıktığında da pek inanamadık zaten. İlginç bir tarzı olan oyun özellikle PS Plus’ta ücretsiz olarak sunulduktan sonra kısa sürede yayıldı ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri haline geldi. Şu anda 25 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan oyun ekranlara sığmıyor ve oyuncak olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda oyunların oyuncağa dönüşmesine alışığız. Minecraft’ın LEGO olarak piyasaya sürülmesi bunun en belirgin örneklerinden biri. Rocket League’in oyuncak arabaları ise Zag Toy’s isimli şirkete emanet edilmiş durumda. Oyunda bulunan Octane, Dominus, Masamune, Hotshot, Grog, X-Devil, Merc, ve Backfire isimli otomobillerin ve 4 adet farklı varyasyonlarının bulunduğu toplamda 12 adet çek-bırak oyuncak arabanın satışa sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca oyuncak arabaların yanında oyunda kullanılan topun da verileceği belirtiliyor. Oyunun yapımcısı Psyonix’in açıklamasına göre oyuncakları satın alanlar oyun içerisinde bazı özel içeriklere de erişme şansı bulacak. Bu da oyuncakları satın almak için önemli bir diğer neden diyebiliriz.

Bahar aylarında satışa sunulacak olan oyuncakların fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Oyuncaklar satışa çıktığında ilk öğrenenlerden biri olmak isterseniz buradan siteye ulaşıp kayıt yaptırabilirsiniz.