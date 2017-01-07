Roket bağlanmış bıçağın günlük nesneleri ortadan ikiye bölmesini izleyin [Video]

YouTube‘da nedendir bilinmez ama nesnelerin parçalandığı videolar büyük ilgi görüyor. Pres makinesi altında ezilen telefonlar, ısıtılmış bıçakla nesneleri parçalara ayıran bıçaklar ve diğerleri. Bu kez ise üzerine roket bağlanmış bir bıçağın neler yapabileceğini görüyoruz.



The Backyard Scientist isimli kanalın hazırladığı videoda roket bağlanmış olan bıçağın dümdüz şekilde gidebilmesi için bir parkur kuruluyor ve sonrasında bıçağın kesmesi için oyuncak ve meyveler gibi bazı nesneler yerleştiriliyor. Roketin ateşlenmesiyle birlikte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşan bıçak nesneleri tam anlamıyla ikiye bölüyor. Bu ilginç videoyu haberin görselinden izleyebilirsiniz.

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