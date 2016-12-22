RollerCoaster Tycoon efsanesi artık mobilde!

Üzerinden yıllar geçse de halen kendisini oynatabilen ve büyük çoğunluğumuzu çocukluğumuzda ekran başına kilitlemeyi başaran efsane oyun RollerCoaster Tycoon nihayet akıllı telefonlar için yayınlandı.

Daha önce de RollerCoaster oyunu mobil platforma gelmişti ancak oynaması ücretsiz olan yapıdaki oyun, klasik oyunun birçok özelliğine sahip değildi. Atari nihayet gelen eleştirileri dikkate almış olacak ki alışık olduğumuz RollerCoaster deneyimini tam anlamıyla mobile taşımış durumda. RollerCoaster Tycoon ve RollerCoaster Tycoon 2 baz alınarak geliştirilen oyunda ister hazır tasarımlarla oyuna başlıyor istersek de kendi parkımızı oluşturabiliyoruz. Eğlenceli RollerCoaster’lar geliştirerek parkı ziyarete gelen müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor ve bu esnada da parkın diğer işlerini üstlenerek insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Oyun içerisinde ek paketler satın alınabilirken diğer herhangi bir öğe için ücret ödemeye gerek kalmıyor.