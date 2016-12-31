Ryan Gosling dünyaca ünlü ismin hayatını beyaz perdeye taşıyor

20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong’un hayatı film oluyor. 2012 yılında hayata veda eden Neil Armstrong’u dünyaca ünlü oyuncu Ryan Gosling canlandıracak.

Variety’nin aktardığı habere göre filmi 10 Cloverfield Lane, Whiplash ve La La Land filmlerinde imzası bulunan Damien Chazelle üstlenecek. Armstrong’un 1961-1969 yılları arasındaki Ay Yolculuğu’na odaklanacak filmin senaryosunu Josh Singer kaleme alacak. 2005 yılında James Hansen tarafından yayınlanan Armstrong’un resmi biyografisi First Man: Neil A. Armstrong’un beyaz perdeye taşıyacak filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.