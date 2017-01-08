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Sabah rutinine yeni bir soluk getiren akıllı ayna

Sabahları hazırlanırken aynanın karşısında uzunca vakit geçirebiliyoruz. Zaten kısıtlı vakitte ayna başında boş boş bakınmak iyice zaman kaybı haline geliyor. Bu akıllı ayna sayesinde ayna karşısında hazırlanırken gün içerisinde ihtiyaç duyacağınız bilgilere bir çırpıda göz atmak mümkün oluyor.

Geliştirdiği akıllı ekmek kızartma makinesiyle ilgili bilgileri sizler paylaştığımız Griffin‘in geliştirdiği ayna, birçok bilgiyi gösterebiliyor. Hava durumu ve tarih bilgilerinin görülebildiği aynada ayrıca telefona gelen bildirimler de görüntülenebiliyor. Şirketin diğer akıllı cihazlarıyla uyum içerisinde çalışan ve onların bildirimlerini direk olarak ekranı üzerinde gösterebilen aynanın akıllı telefondaki uygulamasından ayarlamalar yapılabiliyor. 2017’nin sonunda piyasaya sürülecek aynanın fiyatı ise tam 1.000 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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