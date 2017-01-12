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Sahibini takip eden akıllı drone projesinde kötü son

Kickstarter’da uzun bir süre önce karşımıza çıkan ve sevimli tasarımı, iddialı özellikleri ve uygun sayılabilecek fiyatıyla ön plana çıkan Lily isimli drone projesi maalesef istendiği gibi sonuçlanmadı. 

Aslında proje için her şey istendiği gibi gidiyordu. Kickstarter’da 60 bin ön sipariş alan cihaz, 34 milyon dolar destek almıştı. Bunun üzerine üretim sürecine girmeye hazırlanan drone, bu aşamada bazı sorunlarla karşılaştı. Üretim için gereken finansman desteğini sağlayamayan şirket, uzun ve sancılı bir sürecin ardından Lily macerasının sona erdiğini duyurdu. Yaşanan sorunları anlatan ve herkesten özür dileyen ekip, 60 gün içerisinde para iadelerinin yapılacağını açıkladı. Böylece Kickstarter’da heyecan yaratan bir proje daha tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu

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YORUMLAR
  • Ahmet Özgür Ak

    ulan 34 milyon dolar destek almış daha ne üretim desteği bekliyorsun! 60 bin ürün siparişi almışsınız.10 tane plastik parça için kalıp yaptıramadıysanız 😀 daha ne diyeyim 😀

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