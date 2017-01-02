Samsung Galaxy A (2017) serisi ve tüm özellikleri

Samsung’un orta segmentteki yeni telefonlarını tanıtacağı uzun süredir biliniyor ve cihazlarla ilgili bazı detaylar internet ortamında paylaşılıyordu. Nihayet Samsung dedikodulara son vererek Samsung Galaxy A serisinin yeni üyelerini resmen tanıttı.



Teknik anlamda ve görsel olarak elden geçirilmiş olan Samsung Galaxy A3, A5 ve A7, gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Siyah, altın, mavi ve pembe renk seçeneklerinin sunulduğu cihazlar, uygun fiyata amiral gemisi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.



Serinin en altında yer alan Samsung Galaxy A3, buna rağmen iddialı özellikleri bünyesinde barındırıyor. 4,7 inçlik Super AMOLED HD ekranla gelen telefonda parmak izi okuyucu ve USB-C girişi yer alıyor. 1,6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciden güç alan telefonda 2 GB RAM ve 16 GB hafıza bulunuyor. SD kart sayesinde 256 GB depolamaya sahip olunabiliyor. Son olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer aldığı telefonun pil kapasitesi ise 2.350 mAh.



Orta segmentin ortanca ismi Galaxy A5’te 5,2 inçlik Super AMOLED Full HD ekran bulunuyor. Type-C ve parmak izi okuyucusuyla gelen telefonda 1,9 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci yer alıyor. 32 GB dahili hafızanın ve 3 GB RAM’inbulunduğu telefonda yine 256 GB SD kart desteği sunuluyor. Hem önünde hem de arkasında 16 megapiksel çözünürlüğünde kameranın bulunduğu telefonun kamerasının diyafram aralığı ise 1.9. A3’e göre daha büyük yapıda olan telefonun pilinin 3.000 mAh olduğunu da belirtelim.



Galaxy A serisinin tepe noktasında konumlanan Galaxy A7, 5,7 inçlik Super AMOLED Full HD ekranı bünyesinde barındırıyor. A5’te olduğu gibi 1,9 GHz hızında çalışan 8 çekirdeli işlemcinin kullanıldığı telefonda 3 GB RAM ve 256 GB’a kadar artırılabilen 32 GB’lık depolama alanı yer alıyor. 3.600 mAh pile sahip telefonda tahmin edilebileceği üzere USB-C ve parmak izi okuyucusu yerini koruyor.

Serinin yeni üyelerinin tamamı IP68 sertifikasıyla 1,5 metreye kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılık gösteriyor. Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7’de A3’ten farklı olarak hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor. Metal çerçeveyle şık bir görüntü sergileyen telefonun arka kısmında ise 3D cam yer alıyor. İlginç bir şekilde kutudan Android 6.0.1 ile çıkacağı belirtilen telefona en kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesinin gelmesi bekleniyor. Resmi fiyatlar açıklanmamış olsa da Galaxy A5’in 378 dolar ve Galaxy A7’nin 424 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürülüyor. Birkaç gün içerisinde Rusya’da satışına başlanacak telefonun önümüzdeki haftalar içerisinde tüm dünyada raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.