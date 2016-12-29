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Samsung Galaxy A (2017) serisinin tanıtım tarihi duyuruldu

Samsung Galaxy A serisinin yeni üyeleri büyük bir merakla bekleniyor. Uygun fiyatı ve amiral gemisini aratmayan özellikleriyle dikkat çeken seri, 2017’de yenilenmiş haliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Telefonların tanıtılacağı tarih netlik kazanmış durumda.

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Daha önceden yayınlanan bir görselde  olduğu gibi söz konusu davetiye görselinde de su damlacıkları göze çarpıyor. Bu da Galaxy A serisinin suya dayanıklılık özelliğine sahip olacağına işaret ediyor. Geçen gün ortaya çıkan Galaxy A5 görselinde, cihazların tasarımında radikal bir değişim görülmüyordu. Ancak detayları öğrenmemiz için resmi duyuruyu beklememiz gerekiyor. Davetiyeye göre 5 Ocak tarihinde Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 resmen tanıtılacak. Tanıtım gerçekleştiğinde biz de sizlerle detaylı bilgileri paylaşıyor olacağız.

*Haberin görseli Samsung Galaxy A7 (2016)’ya aittir.

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