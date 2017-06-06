Samsung Galaxy J (2017) serisi resmen duyuruldu

Uzun bir süredir Samsung’un Galaxy J serisi yeni akıllı telefonlarını piyasaya süreceği söyleniyordu. Hatta cihazlarla ilgili bazı detaylar da gün yüzüne çıkmıştı. Nihayet bekleyişin ardından Samsung resmi olarak Galaxy J (2017) cihazlarını duyurdu.

Samsung Galaxy J3 (2017), Samsung Galaxy J5 (2017) ve Samsung Galaxy J7 (2017) hem performans anlamında hem de kamera konusunda geliştirmeler içeriyor. Bunun yanında diğer özelliklerle ilgili de bazı geliştirmeler yapılıyor. Samsung Mobile Hollanda’nın pazarlama bölümünün başındaki isim Gerben van Walt Meijer, Galaxy J serisinin Samsung’un en çok satan telefonlarından olduğuna dikkat çekiyor. Yeni tasarım ve geliştirilen özelliklerle hem serinin daha önceki telefonları kullananların hem de yeni bir telefon almak isteyenlerin Galaxy J (2017) serisine yönelebileceğini belirtiyor.

Serinin en üst seviyesini temsil eden Samsung Galaxy J7’de 5,5 inçlik Full HD ekran bulunuyor. 1,6 GHz’lik 8 çekirdekli işlemciden güç alan telefonda 3 GB RAM ve 16 GB depolama alanı yer alıyor. Hem ön hem de arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığı telefonda LTE Cat.6 bağlantısı bulunuyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelen telefonun pil kapasitesi ise 3.600 mAh.

Galaxy J5’te 5,2 inçlik HD ekran yer alıyor. 1,6 GHz 8 çekirdekli işlemcinin kullanıldığı telefonda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı mevcut. Tıpkı J7 gibi J5’in de her iki tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera karşımıza çıkıyor. 3.000 mAh pilin bulunduğu telefon da Android 7.0 Nougat ile geliyor.

Son olarak giriş seviyesindeki Galaxy J3’te 5 inçlik HD ekran yer alıyor. 1,4 GHz hızında işlemciden güç alan cihazda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanını bulunduğu telefonda diğerlerinden farklı olarak arkada 13 megapiksel, önde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor.