Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8’den daha önce geliyor

Galaxy Note 7 ile birlikte kabusu yaşayan Samsung, Galaxy Note 8 ile çok sıkı bir geri dönüşe hazırlanıyor. Cihaz hakkında ortaya çıkan bilgiler, heyecan verici bir telefonla karşılaşacağımızın sinyallerini veriyor. Yeni ortaya çıkan bir diğer bilgi ise Samsung Galaxy Note 8’in ne zaman tanıtılacağını gösteriyor.

Kısa bir süre öncesinde Samsung Galaxy Note 8’in ekranıyla ilgili bazı bilgiler gün yüzüne çıkmış ve biz de bunları sizlerle paylaşmıştık. 6,3 inçlik çerçevesiz ekranla geleceği belirtilen telefonun esas heyecan verici özelliğinin ise çift kamera olacağı söyleniyor. Sonsuz ekranı Galaxy S8’e göre daha iyi bir deneyim sunacağı belirtilen Galaxy Note 8’in ekranının 9:18.5 oranına sahip olacağı belirtiliyor. Samsung Galaxy Note 8’in en çok merak edilen özelliklerinden bir diğeri S-Pen’e gelecek olan yenilikler. Fakat maalesef henüz kalemle ilgili pek bir bilgi bulunmuyor. Ancak kalemin daha yüksek hassasiyete sahip olması, yeni çizim yeteneklerine kavuşması ve tasarımsal anlamda da bazı değişiklikler yaşaması bekleniyor.

Galaxy S8’i erkenden tanıtarak iPhone’a karşı zaman avantajını kullanan Samsung, Galaxy Note 8’i de iPhone 8’e göre daha erken bir tarihte tanıtılacağı ileri sürülüyor. Buna göre Samsung Galaxy Note 8’in 1 Eylül tarihinde düzenlenecek olan IFA etkinliğinde tanıtılacağı söyleniyor.