Samsung Galaxy S7 Nougat güncellemesinin tarihi belli oldu

Samsung Galaxy S7’nin Nougat beta programı uzun bir süredir devam ediyor. Programa katılanlar yazılımdaki hataları Samsung’a raporluyor ve Samsung da sorunları gidererek sorunsuz bir deneyim sunmak istiyor. Beta programının sonu yaklaşırken resmi Galaxy S7 Nougat çıkış tarihi de belli oldu.

Test kullanıcılarına gönderilen mesajda bundan böyle yeni beta sürümünün çıkmayacağı ve artık sadece topluluktan gönderilen hata mesajları üzerinde çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor. Bugün itibarıyla sona erecek beta sürecinin ardından nihai sürümün ne zaman kullanıcılarla buluşacağı da belli olmuş durumda. Buna göre Samsung Galaxy S7 ve S7 edge’in Android 7.1.1 güncellemesi Ocak ayı içerisinde dağıtılmaya başlayacak. Ülkelere göre güncellemenin dağıtım tarihi değişiklik gösterdiğinden ülkemizde güncellemenin ne zaman başlayacağını kestirmek güç. Ancak Galaxy S7 sahiplerinin çok kısa bir sürede Nougat deneyimi yaşayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.