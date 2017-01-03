Samsung Galaxy S8 masaüstü bilgisayar deneyimi sunabilir

Samsung Galaxy S8’in donanımı ve tasarımsal özellikleri neredeyse tamamen ortaya çıktı diyebiliriz. Ancak cihazla ilgili yeni sızan bilgiler, bu zamana kadarki bilgilerin arasındaki en heyecan vericisi olabilir.

Samsung Desktop Experience adı verilen bu özellikle Samsung cihaz harici bir monitör, klavye ve mouse üçlüsüne bağlandığında bilgisayara dönüşüyor. Bilindiği üzere Windows Mobile Continuum özelliğiyle Windows Mobile telefonlar harici monitörle tamamen Windows deneyimi sunabiliyor. Samsung’un işletim sistemi Windows olmadığı için tam anlamıyla masaüstü deneyim zor gibi görünse de en azından Microsoft Office gibi önemli uygulamaların bu şekilde rahatlıkla kullanılabileceği düşünülüyor. Çoklu görev desteğine sahip olan özellik eğer Galaxy S8’le birlikte sunulursa özellikle her yerde rahatça çalışmak isteyenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.