Samsung Galaxy S8, RAM kapasitesinde standartları belirleyebilir

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S8’in dev ekranlı bir modelle karşımıza çıkabileceğini sizlere aktarmıştık. Yeni nesil 10 nanometre mimarili işlemcisiyle performansta sınırları zorlaması beklenen cihazın RAM kapasitesiyle ilgili olarak da heyecan verici bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce ortaya çıkan iddialarda Galaxy S8’in 6 GB RAM ile geleceği ve depolama alanının 256 GB’a kadar olacağı ileri sürülmüştü. Yeni iddia ise çok daha güçlü bir telefonla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Samsung Galaxy S8’in adına yakışır bir şekilde 8 GB RAM’le geleceği iddia ediliyor. Böylece cihazın uygulama geçişlerinde daha akıcı bir deneyim sunacağı ve açılış hızlarını da büyük oranda azaltacağı düşünülüyor. Samsung’un 8 GB RAM’e geçmesi halinde diğer şirketlerin de bu trendi takip etmesi ve 8 GB RAM’in sektörün amiral gemisi standartı haline gelmesi bekleniyor. Tabii ki donanımla ilgili bu sızıntı iddia aşamasında olduğu için şimdilik net bir şey söylemek zor. İddiaların doğruluğu için bir süre daha beklemek gerekiyor.