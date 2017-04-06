Samsung, Galaxy S8 sayesinde rekora koşuyor

Samsung geçen yıl Galaxy Note7 sebebiyle çok zor zamanlar geçirdi. Telefonun geri çağrılması operasyonel kar oranını büyük ölçüde aşağıya çekti ve bütün yük Samsung Galaxy S7’nin omuzlarına kaldı. Bu nedenle Samsung Galaxy S8’in neler sunacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Başarılı bir cihazla karşımıza çıkan Samsung, gelen verilere bakılırsa bu çeyrekte rekorları alt üst etmeyi hedefliyor.

IBK Securities’in aktardığı verilere göre Samsung’un yıllık 2. çeyrek operasyonel kar oranında yüzde 49’luk bir artış yaşanmış durumda. Bu da toplamda 11 milyar dolarlık bir gelire tekabül ediyor. Samsung bundan önceki en iyi 2. çeyreğini 2013 yılında yaşamıştı. Samsung Galaxy S4’ün başarısı sayesinde 9,2 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Uzun süredir kar rekorunu ekarte etmeyi başaramayan Samsung, neredeyse çerçevesiz ekranlı Galaxy S8 ile birlikte rekorunu yenilemiş oldu. Samsung’un ilk çeyreği 8,9 milyar dolar kar ile kapatması bekleniyor. 7 Nisan tarihinde bu çeyreğin kar miktarının resmi olarak açıklanacağı düşünülüyor.

Samsung yalnızca akıllı telefon satışından gelir elde etmiyor. Aynı zamanda ürettiği OLED panelleri diğer şirketlere satarak da büyük oranda gelir sağlıyor. iPhone 8’de OLED ekrana geçiş yapması beklenen Apple için 70 milyon ile 95 milyon adet arasında OLED ekran sevkiyatı gerçekleştirileceği söyleniyor.