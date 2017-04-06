Samsung Galaxy S8 ve iPhone 7 düşme testinde karşı karşıya [Video]

Samsung Galaxy S8 şık tasarımıyla meraklı gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Fakat Samsung’un amiral gemisi kavisli modelleri bu şıklığın bedelini sağlamlık tarafında ödüyor. Samsung Galaxy S8 ve iPhone 7‘yi karşı karşıya getiren bu sağlamlık testi, Samsung Galaxy S8’in kavisli yapısının düşmelerden nasıl etkilendiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Yayınlanan testte her iki telefon da belirli bir mesafeden yere düşürülüyor. Testin ilk aşamasında telefonlar arka kısmı üzerine düşürülüyor. iPhone 7 metal arka yüzeyi sayesinde hiçbir sorun yaşamadan bu kısmı atlatıyor. Hatta cihazda herhangi bir çizik bile oluşmaması dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S8 de ters olarak düşürülüyor ve Gorilla Glass korumalı cam bu testten başarıyla çıkıyor.

İkinci testte bu kez telefonlar alt kısmı yere gelecek şekilde havadan bırakılıyor. iPhone 7’nin alt kısmında bazı çizikler oluşuyor. Aynı şekilde Samsung Galaxy S8’in alt kısmında da belirli belirsiz çizikler oluşuyor fakat dikkat çekici bir hasar meydana gelmiyor.

Son testte ise dayanıklılık konusunda akılları kurcalayan soru cevabını buluyor. Ön tarafı yere gelecek şekilde düşürülen telefonlardan iPhone 7 herhangi bir zarar görmeden kurtulurken Samsung Galaxy S8’in özellikle kavisli kısmı zarar görüyor ve ekranda da kılcal çatlaklar oluşuyor. Test videosuna haberin görselin üzerinden göz atabilirsiniz.