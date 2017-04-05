Samsung Galaxy S8 Vodafone Red avantajlarıyla ön satışta

Vodafone, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 serisini çok yakında Vodafone Red avantajlarıyla “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa sunuyor. Vodafone Red’liler, dikkat çekici özelliklere sahip yeni Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonlar avantajlı tekliflerle sahip olabilecek.



31 Mart itibariyle vodafone.com.tr üzerinden ön satışına başlanan yeni Galaxy’ler, 21 Nisan’dan itibaren ise tüm kanallarda satışa açılacak. Vodafone Red’liler, yeni Samsung Galaxy S8 serisine avantajlı tekliflerle sahip olabilecek. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Vodafone’da tarifeye ek 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak. Dünyanın ilk 10 nm mobil işlemcili telefonu olan Samsung Galaxy S8 serisi Türkiye’de Exynos 8895 işlemci ile satışa sunulacak. Cat.9 LTE desteğine sahip olan Samsung Galaxy S8 serisi aynı zamanda gigabit WiFi uyumlu. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ hakkındaki tüm detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.