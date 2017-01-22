Samsung Galaxy S8’de kamera çıkıntısı olacak mı?

Günümüzde akıllı telefonların kalınlığı büyük önem taşıyor. Gün boyunca yanımızda taşıdığımız cihazın rahatsız edici derecede kalın olmasını istemiyoruz. Bu da akıllı telefon üreticilerinin cihazları inceltmeye itiyor ve bunu yapabilmek için telefonun içindeki bileşenleri en uygun şekilde tasarlayıp bir araya getirmeleri gerekiyor.

Kalınlığın esas sebeplerinden biri de genelde kamera kısmı oluyor. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8‘le birlikte kamera çıkıntısına son vereceği iddia ediliyor.

Akıllı telefonların kamerası güçlendikçe önce kamera çıkıntısı artmaya başladı şimdi ise her yıl biraz daha azalıyor. Görselde de görebileceğiniz üzereSamsung Galaxy serisinde kamera çıkıntısıiken Samsung Galaxy S7’de bu rakam‘ye düşmüş durumda. İddialara göre Samsung Galaxy S8’de ise kamera çıkıntısı yer almayacak.

Daha önce sızan bilgilere göre Galaxy S8, 140,14×72,20×7,30 mm boyutlarında olacak. Bu da cihazın Galaxy S7’den daha ince olduğu halde cihazın kamera çıkıntısı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla kalınlığın artırılıp kamera çıkıntısının gizlenmesi gibi bir durum olmayacak gibi görünüyor. Kamera çıkıntısı olmayan tasarıma bir de çerçevesiz ekran dahil olacağı için Samsung’un cihazın soğutma konusuna azami dikkat göstermesi gerekiyor. Söz konusu iddialar doğru çıkacak mı, bunu Samsung Galaxy S8 tanıtımıyla birlikte hep beraber göreceğiz.