Samsung Galaxy S8’in dev ekranlı modeli yolda

Samsung’un gelecek yıl piyasaya sunacağı Galaxy S8’le ilgili detaylar netleşiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus olmak üzere iki farklı model bizleri bekliyor.

Söylenenlere göre Galaxy S8’de 5 inç ve Galaxy S8 Plus’ta 6 inçlik bir ekran bulunacak. Her iki cihazın da tamamen çerçevesiz ekranla geleceği ve ana ekran tuşuna yer verilmeyeceği ileri sürülüyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın ekranının kavisli olacağı ve bu nedenle de “edge” ismine ihtiyaç duyulmayacağı söyleniyor. İddialar doğruysa Galaxy S8’in düz ekranlı sürümü planlanmıyor. Bir diğer yandan cihazda 3,5 milimetrelik kulaklık girişinin bulunup bulunmayacağı konusu da netleşmiş değil. Önceden bu girişin olmayacağına kesin gözle bakılırken son ortaya çıkan iddialara göre kulaklık girişi yer almaya devam ediyor. Daha önce de ifade edildiği gibi cihazların Mobil Dünya Kongresi’nde değil daha sonrasında tanıtılacağı söyleniyor. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’la ilgili daha net bilgilerin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.